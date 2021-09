Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il “Club Scherma Chivasso” è un’attivissima realtà sportiva chivassese. Motore iniziale della sua nascita fu il Maresciallo Grimaldi che, insieme ad altri, diede vita a questa associazione: nel 1973 come gruppo sportivo e nel 1976 come Club Scherma affiliato alla Federazione. Successivamente a tanto impegno e a tanto lavoro sono arrivati molti risultati: sei titoli italiani, diversi argenti, la vittoria di un Mondiale dei Maestri, tanti podi nazionali, un argento ai Campionati Europei Cadetti, una finale ai Campionati del Mondo Cadetti, tantissimi titoli regionali e questo solo per citarne alcuni. Arriva uno sfratto da quella che era la prima location della sede dell’associazione e il gruppo si sposta in quella che è ancora oggi l’attuale sede: il blocco palestre nel piano interrato dell’ “IIS Europa Unita” di via Marconi 6. Arriva, purtroppo, l’alluvione del 1994 che gli allaga i locali e si porta via tutto; senza perdersi d’animo gli associati si sono rimboccati le maniche e hanno ripristinato tutto, ripartendo con la medesima voglia ed energia che sono da sempre il motore della società di scherma.

Oggi il “Club Scherma Chivasso“ è più attivo che mai ed è pronto a ripartire con tutti i suoi corsi e le attività agonistiche. Il via è fissato per il 13 settembre in palestra, ma gli atleti che già facevano parte del Club nella stagione agonistica 2020/2021 si sono ritrovati da mercoledì 1 settembre presso il parco Mauriziano di Chivasso per ripartire con la preparazione atletica, fondamentale per questo sport.

Come ogni anno, e particolarmente in questo che ha visto protagonisti gli atleti alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, il Club chivassese si rivolge a tutti coloro che vogliano provare questa attività sportiva, prevedendo un intero mese di prova gratuita, comprendente due lezioni alla settimana di un’ora ciascuna. L’età minima per iscriversi è 5 anni e le lezioni prevedono un lavoro base che serve per sviluppare la coordinazione, la resistenza, la velocità e le capacità motorie in genere, per poi entrare in maniera sempre più specialistica nel mondo della scherma. Una volta confermata l’iscrizione si frequentano le lezioni tre volte la settimana: i più piccoli dalle 17 alle 18.30, i grandi dalle 18.30 alle 20.30 presso i locali del Club, e si viene seguiti da istruttori validi e competenti, aventi diploma “ISEF” o laurea “SUISM”, diplomati come Maestri di Scherma con attestato rilasciato dalla Federazione, insomma dei veri professionisti.

Le lezioni sono suddivise in più parti: quella di preparazione atletica schermistica specifica, la lezione individuale col maestro e la parte dedicata agli “assalti” (incontri uno a uno o fra squadrette).

Come da disposizioni legislative, per gli atleti di età superiore a 12 anni, da quest’anno è obbligatorio essere in possesso del “Green Pass” per poter accedere ai locali dove si svolgono le attività sportive.

La scherma rappresenta lo sport nell’insieme e prevede poi tre specialità: fioretto, spada e sciabola. Al “Club Scherma Chivasso” si praticano i primi due. Inizialmente tutti gli allievi cominciano l’attività schermistica praticando il fioretto e, quando compiono 12/13 anni, momento in cui si vedono le peculiarità fisiche e psicologiche, oltre a ciò che piace di più, ci si direziona nel continuare con la stessa arma o nel cambiarla passando alla spada.

La scherma è uno sport altamente educativo e formativo, non individuale perché si ha sempre di fronte qualcuno che non sai mai come reagirà alle tue azioni, non è ripetitivo, aiuta a sviluppare le capacità di reazione e la prontezza di riflessi. Insegna a perdere, a elaborare le sconfitte, a non abbattersi mai e a cercare di migliorarsi sempre. Non richiede particolari doti fisiche, perché queste vengono costruite praticandolo. Insegna lo spirito di sacrificio, la voglia di mettersi in gioco e di assumersi le proprie responsabilità dopo una vittoria e dopo una sconfitta, oltre al rispetto per le regole e per gli avversari. Insegna inoltre che per ottenere risultati bisogna lavorare duro e con costanza. Uno sport che vale la pena di provare e praticare.

Insomma, al “Club Scherma Chivasso” vi aspettano!

Da quest’anno, inoltre, il già nutrito team di preparatori e maestri si arricchisce di un bellissimo ritorno, quello di Andrea Cambursano, già campione italiano GPG Under 14 di spada nella categoria Allievi, medaglia di bronzo ai Campionati del Mediterraneo in Portogallo, e vincitore di 6 titoli regionali e 5 interregionali di fioretto e spada.

Grande attenzione nel team biancorosso anche alle attività di scherma paraolimpica, con la presenza del referente Pietro Maria Ghiosso, convocato nella Nazionale con la quale ha partecipato ai Campionati Europei e a diverse prove di Coppa del Mondo, oltre ad essere stato vincitore di numerosi trofei dal 2007 al 2017, accanto a campioni del calibro di Matteo Betti, Emanuele Lambertini e la mitica Bebe Vio.

Attenzione che vorrebbe essere ancora maggiore, attesa la non adeguatezza dei locali di via Marconi, di proprietà dell’Ente Provincia di Torino, che non prevedono la possibilità di accedere alla palestra per gli atleti con disabilità grave che prevede l’uso di una carrozzina; una mancanza pesante che si spera che gli enti pubblici possano colmare presto, magari con una sinergia fra la Provincia e il Comune di Chivasso, in modo da creare sul territorio un polo schermistico importante e inclusivo, rivolto anche a bambini e ragazzi disabili.

Info: “Club Scherma Chivasso”, indirizzo: via Marconi 6 (magazzini del blocco palestre del piano interrato dell’ “ISS Europa Unita) – Chivasso, presidente: Laura Milano, referenti: Laura Milano e Giulia Mazzoli, telefono: 3667527948 – 3381516504, e-mail: info@clubschermachivasso.it, Facebook: “Club Scherma Chivasso”, Instagram: “clubschermachivasso”, sito: www.clubschermachivasso.it

