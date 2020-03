Il Carnevalone di Chivasso il 22 marzo? E’ un’ipotesi che circola in rete da domenica, da quando la Pro loco l’Agricola del patron Davide Chiolerio ha pubblicato, sulla pagina facebook dello Storico Carnevalone di Chivasso, un post che lascia aperte le porte ad un recupero in extremis dell’evento “clou” della festa.

“Buone nuove per lo Storico Carnevalone di Chivasso! Mi raccomando! Non prendete impegni per le prossime domeniche! Attendiamo sviluppi per comunicarvi la data certa!”. Evviva. Evvai di condivisioni e di commenti entusiasti.

Novità sono attese dunque, se non nelle prossime ore, nei giorni a venire.

L’evento tanto atteso, e sospeso causa Coronavirus, è dunque in fase di programmazione per il mese di marzo.

“Ci sono giorni felici e giorni molto felici: oggi è comunque un giorno di gioia…”.

Inizia così, sempre su facebook, il lungo post di Melissa Bertaina, Bela Tolera del Carnevale 2020 che verrà sicuramente ricordato negli annali della storia chivassese per la sua brusca interruzione, dovuta all’emergenza nazionale per il Coronavirus. Una manciata di appuntamenti per la Corte guidata da Melissa e dall’Abbà Ugo Novo, con l’unica sfilata della domenica di Carnevale, una giornata che ha visto la brusca conclusione della manifestazione, dopo le notizie sempre più allarmanti sulla diffusione del contagio. “Nonostante il finale inaspettato di questo Carnevale che ha fatto cambiare i programmi di tutti noi da un momento all’altro, non posso che essere felice e grata per quanto abbiamo avuto”, prosegue Melissa. Un Carnevale che, dopo lo “stop” imposto e dopo le prime voci su un rinvio in toto al prossimo anno, sembra avere un finale inaspettato: nel pomeriggio di domenica, infatti, con un post a sorpresa sulla pagina ufficiale facebook dello Storico Carnevalone di Chivasso, si riapre la possibilità che la sfilata venga recuperata in una data di marzo, presumibilmente domenica 22. Per ora si attende la conferma ufficiale da parte della Pro Chivasso l’Agricola, ma intanto tutta la Corte è pronta a ritornare in pista.

Commenti