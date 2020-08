CHIVASSO. Il Carletti nei giorni del Covid: iniziata la festa, in forma ridotta

Sono partiti nel fine settimana i festeggiamenti del Beato Angelo Carletti.

Una festa storica, per la città, che quest’anno deve fare i conti con l’emergenza sanitaria che la renderà sicuramente unica rispetto alle passate edizioni.

Il calendario di eventi è infatti stato “decimato” dalle prescrizioni anti Covid-19: una serie di appuntamenti sono stati “depennati” dal programma tradizionale, altri sono stati mantenuti ma rispettando, rigorosamente, il distanziamento sociale e le regole imposte con decreto ministeriale.

Per questo domani, mercoledì 26 agosto, non ci sarà la Fiera Agricola al Parco Mauriziano che l’amministrazione del sindaco Claudio Castello proverà comunque ad organizzare per il 9 settembre, quando – a meno di un’ulteriore crescita dei contagi – dovrebbero venire meno le disposizioni governative che vietano le fiere e gli assembramenti.

Ad oggi, pare difficile che la fiera possa essere organizzata, ma dal Comune ci sperano eccome.

Non ci sarà sicuramente domani, nè tra quindici giorni, la serata dei “Borghi in Piazza” organizzata dall’Agricola in collaborazione con le associazioni di Borghi e frazioni nella centralissima via Torino.

Restano – e questo è un po’ più difficile da capire, contando anche l’ormai imminente ritorno a scuola dei ragazzi e i timori sulla risalita della curva dei contagi – le giostre in piazza d’Armi: era proprio necessario consentire questo tipo di divertimento a poco meno di venti giorni dall’apertura delle scuole?

A nostro giudizio no, ma tant’è.

Con tutte le difficoltà del momento, cui la Pro loco l’Agricola è riuscita a far fronte, i festeggiamenti per il Carletti sono partiti sabato a Palazzo Einaudi con l’inaugurazione della mostra collettiva dei “Pittori di via Platis”.

Aperta al pubblico fino a domenica 30 agosto, è visitabile con i seguenti orari: giorni feriali 17.00-19.00 (mercoledì 26 agosto anche dalle 10,00 alle 12,00), sabato e domenica 10,00-12,00 e 17.00-19.00.

Domenica in Duomo don Davide Smiderle ha poi officiato la solenne celebrazione eucaristica in onore del Beato, alla presenza del sindaco Claudio Castello, di una nutrita rappresentanza del Consiglio comunale e delle associazioni cittadine: alla Santa Messa non seguita la processione, come invece è sempre avvenuto negli anni scorsi.

I festeggiamenti per la patronale proseguiranno domani, mercoledì 26 agosto con “I bambini raccontano”: per tutta la giornata, sotto i portici di Palazzo Santa Chiara, verranno esposte le opere dei bambini realizzate durante il lockdown su iniziativa della Biblioteca Civica e dell’Amministrazione Comunale.

Dal 26 agosto al 2 settembre, a Palazzo Einaudi, si terrà la mostra fotografica “Io resto a casa”: fotografie scattate durante l’emergenza Covid-19, a cura dell’associazione No Pixel.

Venerdì 28 agosto, alle 21, nel Cortile di Palazzo Santa Chiara ci sarà lo spettacolo musicale “Le MONDINE..con le canzoni della nostra terra….”: concerto all’insegna della musica popolare italiana (ingresso gratuito – presente servizio Bar durante lo spettacolo).

Sabato 29 agosto, alle 21, nel Cortile di Palazzo Santa Chiara, si salta e si balla con lo spettacolo dei “Divina Live Show Band” (ingresso gratuito – presente servizio bar durante lo spettacolo).

Domenica 30 agosto, dalle 21, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa gran finale con il oncerto bandistico “Bande sotto le stelle” con la partecipazione delle Filarmoniche Chivassesi (ingresso gratuito).

La patronale del Beato Angelo Carletti avrà, come detto, due appendici. La prima sabato 5 settembre, dalle 17, nel cortile di Palazzo Santa Chiara dove avverrà la presentazione del libro “Di qua e di là del Po”, a cura di Anpi e Unitre. La seconda e ultima, forse, la Fiera Agricola al Parco Mauriziano del 9 settembre.

