CHIVASSO. Il calcio chivassese piange Giangiorgio Grimaldi

E’ una Pasqua triste per il calcio chivassese. Sabato 3 aprile ci ha lasciati Benoninno Baroni, da tutti conosciuto come Nillo, storico presidente della Pianese. Oggi, lunedì 5 aprile, si è spento l’alpino cavalier Giangiorgio Grimaldi. Allenatore, dirigente e instancabile organizzatore di tornei di calcio giovanile per più di 60 [...]





