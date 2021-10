CHIVASSO. Dopo la presentazione in sede dell’intero programma sono cominciati la scorsa settimana i festeggiamenti per il centenario della Sezione del CAI di Chivasso.

Giovedì sera c’è stata la prima serata della rassegna IMMAGINANDO, ospite l’atleta eporediese non vedente Alessia Refolo, che ha emozionato il numeroso pubblico con la sua vulcanica e caparbia forza di volontà nel primeggiare in varie discipline sportive come l’arrampicata (campionessa del mondo) o anche sci nautico, atletica e più recentemente il ciclismo. Domenica si è invece tenuta la manifestazione che ha visto protagonisti i soci che [...]



