CHIVASSO. Il 17 ottobre in bicicletta con il Faber Teater nelle aree protette del Po

Di nuovo in sella con il Faber Teater! Uno spettacolo per attori e pubblico in bicicletta. Ancora una volta le Guide Temporali, sei mirabolanti personaggi, con i loro gialli sashimono al vento, rielaborazione di stendardi cavallereschi giapponesi del medioevo e con le loro maschere del Teatro Topeng balinese, accompagnano gli spettatori nei salti temporali, in avanti, sempre in avanti, attraverso il Novecento. Un racconto che ha come centro Fausto Coppi, il campione e l’uomo, fatto di vittorie e di cadute, fino al tragico incontro con la zanzara africana che lo punse. Il plotone di biciclette si riunirà sabato 17 ottobre alle ore 16 nel cortile del Municipio diChivasso ( piazza C.A. Dalla Chiesa), per formare un fiume che percorrerà vie e strade della città per arrivare fino al Po, alla Riserva naturale dell’Orco e del Malone, nelle Aree protette del Po torinese. Lo spettacolo è inserito nel programma della Stagione del Benessere, manifestazione nata con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e un corretto stile di vita come elementi fondamentali del benessere psicofisico. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale di Chivasso in collaborazione con l’Ascom e il patrocinio dell’Asl To4, e si rifà agli Stati Generali dello Sport e del Benessere promossi nel 2017 dal Consiglio regionale del Piemonte, seguendo le linee guida della Carta di Toronto, cui il Comune di Chivasso ha aderito. Ingresso gratuito, partecipazione in bicicletta (o monopattino), prenotazione obbligatoria: 338/2000758 – info@faberteater.com.

Commenti