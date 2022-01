Sabato 15 gennaio, di fronte al “Bar dello Sport” di via Torino 54 è stato reso noto il numero esatto dei chicchi di mais contenuti nella damigianetta di vetro protagonista della “Conta Mais” di Telethon. E’ stato l’ultimo atto delle manifestazioni di Telethon, appunto, iniziate lo scorso dicembre.

La “Conta Mais” è un gioco collegato al “Pozzo di San Patrizio” e chi ne ha avuto voglia ha avuto la possibilità di tentare la fortuna e provare ad indovinare il numero di chicchi di mais, o comunque di avvicinarcisi il più possibile. In palio ricchi premi e i fortunati che se li sono aggiudicati sono: Alice Marchisio, che ha vinto il primo premio, uno smart tv 24 pollici United. Celestina Cena che si è aggiudicata il secondo premio, un cellulare X 52 Wiko. Marco Elzi, che ha vinto il terzo premio, un posacenere in vetro di murano. A seguire sono stati vinti altri premi minori, nell’ordine da: Leo Rubino, Agnese Runfola, Giuseppe Laura, Tiziano Veggian, Claudio Camera, Giacomo D’Auria, Gianni Marino e Martina Marchisio.

“Un grazie da parte della Sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ‘Paolo Otelli’ di Chivasso va ai volontari che si sono dati da fare per questa iniziativa, svoltasi per due giorni al freddo. Non per nulla i tanti che si impegnano per Telethon in dicembre, vengono definiti ‘volontari del freddo’” ha affermato Renato Dutto, presidente della Sezione.

