CHIVASSO. I vaccini per il Covid anche per i volontari “Samco”

Gli instancabili volontari della “Samco” (“Sostegno Assistenza Malato Cronico Oncologico”), quelli che non si sono mai fermati nonostante la difficile emergenza sanitaria in corso, hanno finalmente ricevuto la prima dose di vaccino per proteggere se stessi dal Covid e, ancora di più, per proteggere le persone che si affidano a questa associazione e che stanno affrontando gravi patologie.

Domenica 7 marzo venticinque volontari della sede di Chivasso e diciassette di quella di Leinì hanno ricevuto la prima dose.

“In questo particolare periodo non ci siamo davvero mai fermati – raccontano dalla “Samco” -. Abbiamo continuato a svolgere la nostra attività in sicurezza, igienizzando le automobili e utilizzando divisori, affinché i pazienti oncologici potessero essere accompagnati a fare le loro terapie e le visite presso le varie strutture. Questa prima dose di vaccino somministrata è un grande passo, una speranza, un ritorno alla normalità che ci sembra sempre più vicino”.

Il dott. Libero Ciuffreda, a nome di tutta la “Samco”, ringrazia la Direzione Generale e i Responsabili del Servizio Vaccinazioni dell’ASL TO4 per aver gestito le prenotazioni sul sito in maniera semplice e veloce; ma, in particolare, un grosso grazie va a tutti gli operatori dell’ospedale di Chivasso, medici ed infermieri, che hanno provveduto alla somministrazione del vaccino di domenica, con grande professionalità, tatto e in completa sicurezza, con una gestione degli orari eccellente.

