CHIVASSO. I soldi del Bennet spesi “male” Doria va alla Corte dei Conti

Trenta cestini portarifiuti e cinquanta gettacarte. Una trentina di panchine, in legno e metalliche, e un numero non precisato di portabiciclette e fontanelle. Senza contare le sedie e i tavoli per le feste, i gazebo pieghevoli e i tendoni.





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti C’è anche questo – e molto altro per la verità – [...]