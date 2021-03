CHIVASSO. I Pogliani dimenticati: più rispetto per la frazione!

CHIVASSO. I Pogliani dimenticati: più rispetto per la frazione! “Il sindaco Claudio Castello? Non lo vedo da quattro anni! Non è mai venuto qui, eppure è il primo posto dove sarebbe dovuto venire”.

Il festival di Sanremo è finito, ma il cantante Claudio Castello ha appena iniziato la sua tournée [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti