CHIVASSO. I parrucchieri: “Lasciare a casa le persone sarebbe tragico”.

Spazzole e forbici dovranno restare chiuse in un cassetto ancora per un po’, così come la speranza dei tanti parrucchieri che erano pronti a ripartire già da maggio. L’ha dichiarato il Premier Conte con il nuovo dpcm varato dal Governo, che vede una parziale ripresa di alcune attività commerciali da Lunedì 4 maggio, ma non quella dei saloni di acconciatura, la quale slitterà probabilmente al 1°giugno.

Una decisione non condivisa dalla categoria, che tra dubbi e difficoltà, è seriamente preoccupata per il futuro lavorativo.

Una decisione che li porta a stare ancora distanti da quello che caratterizza il loro mondo, non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello umano.

Una decisione che li porta a esprimere tutte le perplessità del caso, come quelle di Riccardo Bordin, 55 anni del Salone Riccardo Bordin Parrucchiere di Chivasso e di Gaetano Mitra, 42 anni titolare dello studio Gaetano Acconciature di Brandizzo.

“Sono parrucchiere da quando avevo 11 anni, è stato amore a prima vista – racconta emozionato Riccardo Bordin -. A volte mi sembra di vivere in un film, manca la libertà, manca il lavoro, la possibilità di relazionarsi con altre persone… Non condivido per niente la scelta di posticipare a giugno la nostra apertura, avrei preferito che ci fossero state date delle linee guida di prevenzione e di protezione da seguire per permetterci di lavorare. In questo modo invece credo che una percentuale significativa del nostro settore purtroppo fallirà… Tre mesi senza incassare sono veramente tanti e poi tutte le spese relative all’attività non vengono annullate, ma semplicemente posticipate, tutto a favore del lavoro in nero. Il mio timore è che lo Stato possa chiederci conti salati per gli aiuti irrisori che sta dando a favore delle partite iva. Nel settore della bellezza lavorano tante persone e sarebbe tragico vederle tutte a spasso senza lavoro. Ho otto dipendenti e sinceramente ancora non so in quanti potremo andare a lavorare, ma probabilmente faremo orari lunghi e i miei collaboratori faranno i turni, e saranno, anzi saremo muniti tutti dei dispositivi di protezione adeguati, nel mio salone utilizziamo il sistema monouso da molti anni. – aggiunge ancora Riccardo -. Mi sto preparando al meglio per la prossima apertura, l’accesso al salone sarà contingentato con la massima attenzione per salvaguardare la salute dei clienti e di noi operatori e sto buttando giù una lista per organizzare al meglio gli appuntamenti delle mie clienti. La mia speranza è che si possa tornare alla normalità in tempi ragionevoli… E pazienza se dovremo farlo con una mascherina, anzi diventerà sicuramente il prossimo accessorio moda”.

Ed anche Gaetano proveniente da una generazione familiare di parrucchieri, sperava ci fosse una graduale ripresa dell’attività e dice: “Premetto che le problematiche più grandi del nostro settore sono quelle economiche, perché nonostante ci sia stata la sospensione dell’attività, si sostengono spese continue e periodiche, ma confrontandomi con l’associazione parrucchieri ne sono emerse delle altre; come la poca chiarezza delle norme di sicurezza che dovremo seguire, nel momento in cui sarà possibile ricominciare a lavorare, se e quali presidi sarà necessario acquistare o ancora la presenza nel territorio di persone che si rendono disponibili a recarsi presso le abitazioni dei clienti. Questo tipo di atteggiamento oltre a recare danno alla salute collettiva, danneggia ulteriormente la nostra categoria.

È critica anche la gestione dei collaboratori. Io ho una sola dipendente, ma mi preoccupa l’eventualità futura in cui si dovesse verificare un calo di lavoro. Se io non riuscissi a garantire la continuità del nostro rapporto lavorativo, non si tratterebbe solo di una questione economica, ma soprattutto di quella umana, dato che il nostro mestiere crea nel tempo dei forti legami interpersonali. Io mi auguro di poter riaprire il più presto possibile, non solo per garantire la serenità economica alla mia famiglia, ma anche per quella della mia dipendente – conclude Gaetano – E poi ho una grande voglia di rivedere i miei clienti, con i quali dopo tanti anni si sono creati dei rapporti di amicizia e di complicità. Ai miei clienti chiedo di rispettare tutte le norme di sicurezza per ritrovare la nostra libertà e la nostra normalità il prima possibile e nell’attesa di tornare insieme e ritrovare qualche momento di relax e svago, li abbraccio tutti virtualmente a nome mio e dello staff”.

Perplessità quelle di Gaetano che nel grande momento di emergenza si uniscono a quelle di Riccardo, ma che hanno una sola voce… “Riaprire al più presto”.

Perché nell’essere creatori di bellezza, c’è molto di più di un taglio alla moda… C’è passione e un grande cuore.

Commenti