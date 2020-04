CHIVASSO. I morti per Covid-19 salgono a 27, 116 i deceduti in ospedale.

CHIVASSO. I morti per Covid-19 salgono a 27. Sono 116 i deceduti in ospedale

Quanti sono i decessi per coronavirus della città di Chivasso? Quanti i positivi ad oggi? Quante famiglie in quarantena?

Nel marasma generale, creato dalle falle di un sistema comunicativo messo in piedi dalla Regione Piemonte per l’emergenza che, purtroppo, non funziona, prova a fare un po’ di luce il sindaco di Chivasso, Claudio Castello.

“Ad oggi, giovedì 16 aprile, i decessi per Covid-19 della mia città sono 27 – spiega, al di là del telefono – anche se a questo numero mancano tutti quei chivassesi che purtroppo sono deceduti lontano dal nostro ospedale. Nel nosocomio cittadino, i morti per coronavirus sono in totale 116”.

“I chivassesi positivi al Covid-19 – conclude Castello – sono 115, mentre quelli messi in quarantena preventiva sono 175”.

I numeri diffusi dal sindaco si riferiscono alla giornata di oggi. Domani è un altro giorno.

