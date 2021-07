Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO: I Clown Vip ritornano in piazza per la Giornata del Naso Rosso

Ritorna l’arcobaleno a Chivasso che domenica 11 luglio si tingerà di mille colori, grazie ai clown di corsia di Vip Sognando, per l’imperdibile Giornata del Naso Rosso.

L’evento nazionale, giunto ormai alla sua diciassettesima edizione, è un appuntamento che si ripete da anni e che quest’anno vedrà i volontari dal naso rosso impegnati a regalare un pizzico di allegria e tanti sorrisi da piazza Libertini, vicino alla piscina comunale e anche in altre piazze italiane.

Molte le attività che verranno proposte per intrattenere grandi e piccini, anche una mongolfiera che volerà per l’occasione, ma soprattutto un momento prezioso per conoscere da vicino il loro mondo “colorato”.

I clown chivassesi infatti, con il loro “Vivere in Positivo” da anni portano avanti la loro missione di gioia, tra le corsie dell’ospedale di Chivasso, nelle RSA di Volpiano, San Mauro, Castelrosso, nelle scuole o dove ci sia bisogno di portare un sorriso.

“Vi aspettiamo tutti nel pomeriggio dalle 14 alle 20 – dice entusiasta il Presidente dell’Associazione Claudio Fluttero – per giocare, ballare, cantare e soprattutto per volare sulla Mongolfiera. Segnate sull’agenda questo evento e venite a trovarci”.

Riconoscerli sarà semplice, in quanto indosseranno l’inseparabile camice a righe giallo e verde e e poi qualche buffo cappello o qualche occhiale gigante per completare l’aspetto… Quindi non resta che partecipare, per farsi “contagiare” dalla gioia e dalla magia del naso rosso.

Commenti