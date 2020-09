CHIVASSO. I Clown Vip alla Fiera del Beato Carletti

Una scia di colori, quella che ha acceso il parco Mauriziano di Chivasso mercoledì 9 settembre, durante la Fiera del Beato Angelo Carletti. A colorare la giornata, tra quel verde incontaminato e le panchine, i clown di corsia di Vip Sognando Odv, i volontari chivassesi del vivere in positivo, ritornati dopo i mesi di lock-down, ad indossare il loro inseparabile naso rosso.

Camici a righe verdi e gialli, palloncini di mille forme e tanti sorrisi, dietro a quel banchetto informativo, per tornare finalmente a donare alle persone che incontravano, attimi di allegria e di spensieratezza: ingredienti fondamentali della loro missione di gioia. E su questa scia anche il Presidente Claudio Fluttero, in arte clown Caio entusiasta dice: “Volevamo ringraziare il Comune di Chivasso per averci dato questa possibilità, non solo per far conoscere la nostra missione e il nostro tipo di volontariato, ma soprattutto per averci dato la possibilità di portare qualche sorriso durante questa magnifica festa. Tutto è stato organizzato molto bene, in sicurezza e speriamo di aver incuriosito nuovi aspiranti clown a prendere parte alle nostre attività – e conclude speranzoso – E poi non vediamo l’ora di poter ritornare a far visita ai nostri pazienti e ai nostri nonnini, speriamo che possa accadere presto”.

I clown VIP da anni, frequentano nei weekend le corsie dell’Ospedale di Chivasso, portando il loro sorriso anche ai nonnini delle case di riposo di San Mauro e di Volpiano. Ma non solo, la loro missione di gioia arriva anche tra i banchi di scuola o tra le vie del paese, per eventi importanti, come in quest’ultima occasione… Ed in tutti i contesti i volontari sono accomunati da quel pezzo di plastica rosso con cui provano a cambiare prospettiva, colorando realtà, laddove è in bianco e nero.

Commenti