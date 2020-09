CHIVASSO. I bambini raccontano… il loro lock-down

Da giovedì a sabato scorsi, nella sala del Consiglio comunale, si è tenuta la mostra “I bambini raccontano”, una raccolta di brevi racconti e disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Dasso e dell’Istituto Comprensivo Mazzucchelli durante il periodo del lockdown.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chivasso, che ha coinvolto i giovani chivassesi invitandoli a scrivere brevi racconti, o creare dei disegni nei quali poter dare voce alla propria fantasia. Il tema era libero e poteva essere riferito al momento contingente, oppure al futuro. Gli elaborati sono stati inseriti sulla pagina facebook della Biblioteca Movimente e sono stati quindi trasformati in una mostra. I ragazzi della 5 U della Scuola Primaria “L.Savia” di Castelrosso hanno invece realizzato una piccola guida turistica alla scoperta dei borghi più belli d’Italia.

L’iniziativa rientra nei festeggiamenti patronali del Beato Angelo Carletti ed è stata curata dalla Biblioteca Civica Movimente.

“Durante l’emergenza sanitaria abbiamo proposto una serie di attività per far sentire meno il peso del lockdown – dichiarano l’assessora alla Cultura Tiziana Siragusa ed il Sindaco di Chivasso Claudio Castello -. Ci siamo rivolti soprattutto alle persone più fragili, tra cui rientrano sicuramente i bambini che, da un giorno all’altro si sono ritrovati a casa, lontani dagli amici e dalla possibilità di giocare e studiare insieme. Parlando con i docenti ed i dirigenti scolastici abbiamo deciso di coinvolgerli per farli sentire meno soli ed il risultato sono state opere bellissime”.

