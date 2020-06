CHIVASSO. Ho fatto due passi in via Torino… Auguri a chi prova ancora a sognare!

Faccio un giro nell’isola pedonale: tristezza. Tante, troppe saracinesche abbassate. Tanti, troppi locali commerciali vuoti, abbandonati a sé stessi, in compagnia di appariscenti, grotteschi, cartelli con su scritto “affittasi”. Progetti andati in fumo, speranze vanificate, ma, soprattutto, tante altre famiglie costrette ad inventarsi qualcosa per tirare avanti.

Riconosco che sono sempre un po’ in difficoltà a parlare di questi argomenti, tormentato dall’immotivato senso di colpa alimentato dai fastidiosi pregiudizi sul “posto fisso”, il mio, e dall’altrettanto stupida convinzione che un insegnante lavori appena poco più del guardiano dei sacri coccodrilli del Nilo, ai tempi di Cleopatra. Tristezza su tristezza. All’improvviso mi richiama alla realtà un doppio, rapido bip del cellulare: una notifica, un promemoria per ricordarmi di partecipare ad un evento, e non un evento qualsiasi, ma niente meno che l’inaugurazione di un nuovo negozio, e proprio nell’isola pedonale.

Chi osa tanto? Un pazzo? Uno scriteriato? Uno che non ha capito niente? Un eroe? Per un attimo mi viene in mente Cambronne, il generale di Napoleone che, a Waterloo, circondato dagli Inglesi, alla loro definitiva intimazione di arrendersi, impreca spazientito: “Merde!”, ovviamente pronunciato in francese. No, niente di tutto questo. Molto più semplicemente un ragazzo del Bangladesh, gentile, probabilmente piovuto a Chivasso per cercare “Lamerica”; uno che, dopo anni di difficoltà, e pure botte, prova a realizzare il suo sogno.

Non sarà una passeggiata. A breve imparerà a conoscere dazi e gabelle dai nomi simili a quelli di mostri di un romanzo fantasy, Tari, Tosap, che lo braccheranno ovunque, senza tregua. Incontrerà persone diffidenti, che storceranno il naso, in fondo un immigrato, che apre un negozio, ed altri che, in vita loro, non hanno mai messo piede in un esercizio commerciale, ma che da lui ci andranno proprio per quello. Langston Hughes, un poeta americano di inizio novecento, diceva che una vita senza sogni è come un uccellino dalle ali spezzate, un campo arido gelato dalla neve.

Auguri dunque a chi prova ancora a sognare, a chi, per un attimo, ci fa ricordare che tutti noi, un giorno, abbiamo sognato. Prima di essere divorati dalla routine. Prima del posto fisso.

Commenti