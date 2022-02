Anche a Chivasso, come in molte altre città italiane, oggi si è scesi in piazza contro la guerra iniziata dalla Russia in Ucraina.

In piazza della Repubblica, di fronte al Duomo, sono intervenuti diversi sindaci del chivassese, i bambini che hanno letto messaggi di pace, tanti semplici cittadini.

Tra i presenti, anche alcuni cittadini ucraini, uomini e donne che hanno raccontato la loro angoscia, il loro dolore e la loro apprensione per i familiari in Ucraina e per il loro popolo.

