La guerra in Ucraina – oramai l’hanno capito anche i sassi – è un conflitto tra potenze: da una parte la Russia, dall’altra gli Stati Uniti d’America, per interposta Ucraina. Il punto è che non bisogna mancare di obiettività quando si conduce un’analisi geopolitica o quando si riportano notizie, come nel caso di noi giornalisti: è pressoché inutile, se non ridicolo e dannoso, cercare di prendere posizione su questo tipo di ideologia, ossia i buoni e i cattivi… Questo modus operandi non è realtà, solo manipolazione. Siamo arrivati al punto che, coloro [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.