Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Le attività di controllo del rispetto delle norme anti-Covid nei locali e durante le manifestazioni in corso in questi giorni di patronale a Chivasso proseguiranno, fanno sapere dal comando di via Siccardi, anche nelle prossime settimane.

Sono in corso in questi giorni controlli da parte dei vigili urbani di Chivasso sul rispetto delle regole anti-Covid nei locali pubblici della città.

Bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, caffetterie, gelaterie: tutte quelle attività che prevedono la possibilità di sedersi, [...]