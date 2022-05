Gli atleti della “Tirumapifort”, iscritti ai campionati a squadre, hanno conquistato una vittoria dietro l’altra nell’ultimo periodo.

Primi ad essere protagonisti sono stati i giovanissimi delle squadre Under 12 maschile e Under 16 maschile, che dopo aver brillantemente superato la fase a gironi, vincendo tutti e 3 gli incontri, hanno avuto accesso al tabellone regionale.

Nel primo turno di tabellone, la squadra U12 capitanata dal maestro Ettore Capello, e composta da Matteo Veggo, Gianluca Grieco, Francesco Rossetti, Pietro Marando e Galileo Borca, ha vinto per 2-1 contro il “Park Cuneo” e andrà a sfidare, sabato prossimo, la forte testa di serie “Canottieri Casale”.

Continua la sua avventura anche l’U16, capitanata dal maestro Andrea Nebiolo, e composta da Gabriele Grieco, Leonardo Colombari e Matteo Gorgerino, che nel primo turno del tabellone regionale si è imposta per 2-1, in trasferta, sui campi del Tc Saluzzo. Sabato prossimo sfiderà la forte testa di serie “Stampa Sporting Torino”.

Da domenica 15 maggio si sono, poi, rese protagoniste anche le squadre di D1 e D3 maschili.

La D1, composta dal capitano e maestro Ettore Capello e da Gabriele Grieco, Samir Elkas, Edoardo Veggo e Gabriele Quagliero, ha vinto la prima giornata nel derby chivassese contro il “Chivasso Sporting Club” per 4-2. Mentre domenica 22 maggio ha superato il “Tc Lago d’Orta” con uno schiacciante 6-0. Il prossimo appuntamento è per domenica 29 maggio, in trasferta, con la squadra “Stampa Sporting Torino”.

La D3, composta dal capitano e maestro Andrea Gillia e da Davide Nizzia, Riccardo Gorgerino, Matteo Gorgerino, Leonardo Colombari e Marco Cazzamani, ha esordito contro i valdostani del “Tc Courmayeur” con il punteggio di 2-2. Domenica 29 maggio giocheranno in casa contro l’“Ivrea Tennis Academy”.

