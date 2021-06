Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Domenica 13 giugno si è svolta la quarta edizione della “Festa della Famiglia” organizzata dall’associazione “Creare con Cuore”, presieduta da Concetta Puglisi. Il tutto è avvenuto nel pieno rispetto dei protocolli anti Coronavirus.

Grande affluenza e successo di pubblico per questo evento, dove i presenti si sono potuti sbizzarrire fra le tante proposte offerte. “Sono soddisfatta di come è riuscita questa giornata di festa; il mio augurio ora, e penso coincida con quello di molti, è che si possa piano piano tornare ad una vita il più ‘normale’ possibile” ha affermato Concetta.

Via Torino è stata animata dal “Mercatino delle Creative”, che hanno messo in mostra le loro creazioni artigianali. Sempre nella stessa via i giovani allievi dell’associazione “Prisma Laboratorio Artistico” hanno esposto i loro disegni. Tanta musica ad abbellire, ulteriormente, il tutto: al Bar Sport in via Torino 54 e all’altezza del civico 9 con i “Formula 2”. La “Broasteria” ha proposto invece, nel suo stand, l’ottima birra di produzione propria: la “ChivASSO”. Non sono poi mancati i Supereroi, che nel corso della giornata hanno scorrazzato lungo la via principale della nostra città.

Ma non è tutto, infatti Piazza Carletti è stata allietata dalle note dell’arpa celtica di Martina Merlo e dal TruccaGnomi e TruccaFate di Memole.

Piazza della Repubblica ha, invece, ballato sulle note di Delirio Dj e Jam Session Sax e ha cantato le sigle dei cartoni animati protagoniste dello spettacolo “Il Magico Mondo di Laura”. In aggiunta zucchero filato per tutti.

Un evento che ha portato allegria e sorrisi a Chivasso, dopo tanto tempo di isolamento e restrizioni. Un qualcosa di cui avevamo tutti bisogno.

