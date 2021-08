Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dal 9 al 25 luglio scorsi, a Rimini, si sono svolti i Campionati Italiani di categoria di Danza Sportiva e gli atleti della “ASD Dance ABC Dance” di Chivasso si sono fatti ampiamente valere.

Sono state competizioni molto sentite, svoltesi nel rispetto dei protocolli anti Covid e quindi anche senza pubblico. “Energia, grinta ed entusiasmo per dimenticare la pandemia… questo è quello che si è respirato durante la manifestazione” afferma il direttore tecnico Laura Ullio. La “ASD Dance ABC Dance” di Chivasso ha partecipato con i suoi atleti, come consuetudine di ogni anno, e i ballerini hanno conquistato numerose finali e ottenuto brillanti risultati.

E’ arrivata nel chivassese la medaglia d’oro per il latin style show, categoria over 17 anni, vinta dalla coppia Sophia Berto – Nikita Mario Perotti che si è anche conquistata, nuovamente nelle danze latino americane, un brillante quarto posto, ma nella categoria 16/18 As. Medaglia d’argento, invece, per la coppia Viktoria Rossi – Nicolaj Gutsol nelle danze latino americane, categoria 14/15 A. Vicecampioni Italiani, categoria senior 3, per le danze latino americane sono stati eletti Morena Bonacini ed Enrico Chiattone. Ginevra Gribaudo ha invece portato a casa, nel latin style show 13/14 As, la medaglia d’argento. Finale e settima posizione, poi, per Noemi Migliore e Luca Marino nella categoria youth As e quarta posizione nel latin style show duo mix. Melissa Bravin e Lorenzo Angiono hanno ottenuto la quinta posizione nella categoria 10/11classe B2, mentre Emma D’Aversa e Alberto Angiono si sono classificati sesti per la categoria 12/13 anni B3. Inoltre tante semifinali per altri atleti della “ASD Dance ABC Dance” di Chivasso, che hanno presentato delle ottime performance.

“Dopo questo anno complicato l’importante è che abbiamo potuto continuare ad allenarci – affermano gli allenatori e Laura Ullio all’unisono -. Tra numerose difficoltà e restrizioni siamo comunque riusciti, almeno parzialmente, a far allenare gli atleti agonisti. A settembre si spera che la stagione agonistica e quella dei corsi amatoriali possa ripartire senza limitazioni, perché tutti hanno bisogno di dimenticare questo brutto periodo e di riprendere a vivere in maniera più ‘normale’ possibile’”.

