La “Star Dance 2011” di Franca Bergoglio ha partecipato ai Campionati Italiani di Liscio Tradizionale tenutisi a Rimini domenica 18 luglio e ha riscosso un grande successo.

Ha visto, infatti, i suoi atleti classificarsi in alte posizioni… Roberto Pia e Anna Croce sono saliti sul podio guadagnandosi il primo posto e conseguendo il titolo di Campioni Italiani, Antonio Maffione e Donata Demarco si sono classificati al secondo posto vincendo il titolo di vice campioni italiani, Francesco Ferrero Merlino e Sofia Angeli sono anch’essi secondi classificati e vice campioni italiani, mentre Emanuele Palumbo e Saba Maio hanno raggiunto il terzo posto in classifica, così come Arnaldo Giannetti e Rosina Pascuzzi.

Entusiasti i ballerini e altrettanto felice la loro insegnante Franca Bergoglio, che in questa gara era anche giudice. “E’ sempre una grande emozione giudicare il Campionato Nazionale FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva, e sono stata onorata di far parte del collegio arbitrale. Ovviamente non ho giudicato le mie coppie, come è corretto che sia e ci tengo a dire ai miei atleti che sono fiera ed orgogliosa di tutti loro – racconta Franca -. Dopo mesi e mesi come quelli che abbiamo passato, causa Covid, è stupendo poter vedere che si balla e si gareggia di nuovo. Il ballo è vita, passione, salute, benessere e divertimento e ci auguriamo tutti di poter riprendere a svolgere le nostre attività in maniera il più normale possibile e senza interruzioni d’ora in avanti”.

