CHIVASSO. Gli auguri di Natale della Croce Rossa

La Croce Rossa di Chivasso si rammarica di non poter celebrare la tradizionale Messa Natalizia per i motivi noti a tutti Voi.

L’emergenza pandemica Covid non ci impedisce però di essere vicini a tutti i cittadini di Chivasso e del Chivassese.

I volontari stanno lavorando molto e continueranno a lavorare per Voi, come è sempre stato da 100 anni.

Il presidente Bruno Borsano e i volontari augurano a tutti i chivassesi e ai cittadini del comprensorio un sereno Natale, nella certezza che il 2021 consentirà a tutti noi di ritrovarci per un futuro più rilassato.

Le informazioni che ci giungono dagli enti superiori vanno in questo senso.

La Croce Rossa è al Vostro servizio, non abbiate timore di rivolgerVi a noi per il Vostro malessere.

Cercheremo di darVi risposte!

Un abbraccio fraterno da tutta la Cri di Chivasso con la promessa di un 2021 più sereno.

In qualità di Presidente ringrazio tutte le volontarie, i volontari e il personale operanti nel Comitato di Chivasso, Brandizzo, Foglizzo, Casalborgone e Saluggia per il grande lavoro svolto durante l’anno 2020.

Un ringraziamento vada a tutti i cittadini di Chivasso e dei comuni in cui sono operanti i gruppi esterni per la vicinanza ed il sostegno come sempre dimostratici.

Con molto affetto e dedizione.

Bruno Borsano

Presidente Cri di Chivasso

