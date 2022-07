Bruno Rebora è il socio CAI che da anni e anni si prende cura dell’Archivio Sezionale e dell’Archivio del Convegno delle Sezioni Liguri, Piemontesi e Valdostane.

“L’Archivio Sezionale contiene la documentazione, accuratamente raccolta, dalla nascita della sezione, nel 1922, ad oggi. Il materiale documentale è notevole e, tranne una breve lacuna, completo nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci – spiega Rebora –. Una sorprendente raccolta epistolare consente di ricostruire gli eventi significativi e le manifestazioni cui la sezione ha dato vita ed una particolare attenzione archivistica è dedicata al fondo fotografico “Emilio Gallo”, composto da una notevole quantità di lastre fotografiche in vetro e pellicole in acetato di grande formato; da questo patrimonio sono tratte suggestive immagini storiche dei primi anni dell’altro secolo – aggiunge -. L’Archivio del Convegno delle Sezioni Liguri, Piemontesi e Valdostane custodisce, invece, la raccolta completa della documentazione verbalizzata nei 77 Convegni realizzati dal 1949 al 2006, anno in cui il “Convegno” cessò l’attività sostituito dai Gruppi Regionali CAI. Nel Convegno di Genova, il 4 Dicembre 1960, venne dato l’incarico di primo segretario del Convegno al prof. Nino Daga Demaria, vice presidente della sezione di Chivasso e alla sezione l’incarico della raccolta e conservazione di verbali e documentazione del Convegno con l’istituzione di un apposito archivio”.

Nell’anno 2011 la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha riconosciuto il rilevante interesse culturale della documentazione storica dell’Archivio Sezionale e dell’Archivio Storico del Convegno delle Sezioni LPV. I due archivi sono stati oggetto di riordino a cura della dott.ssa Patrizia Viglieno, archivista professionista, che ha provveduto alla schedatura, riordino e inventariazione di tutta la documentazione cartacea e fotografica e del fondo fotografico “Emilio Gallo”.

“Oltre alla cura e conservazione dello storico, l’Archivio Sezionale ha il compito della raccolta della documentazione ufficiale prodotta dalla sezione, quali verbali di Consiglio e Assemblee dei soci, ma anche documentazione cartacea e fotografica delle attività sezionali, manifestazioni ed eventi. Devo dire che il lavoro non manca – afferma Bruno Rebora -. Della cura e conservazione di queste ricche raccolte documentali me ne occupo insieme a Paolo Vettori nell’ambito della Commissione “Biblioteca ed Archivio”, composta da quattro persone, e le altre due sono Paola Sartori e Carla Monti che hanno il grosso impegno della gestione della Biblioteca Sezionale – spiega –. Catalogazione nuovi libri, gestione dei prestiti e degli acquisti di nuovi libri e delle riviste e organizzazione delle attività connesse all’adesione della sezione a “Bibliocai”, con la messa in rete del patrimonio librario delle Sezioni del CAI aderenti all’iniziativa, sono ciò di cui ci occupiamo. Chi fosse interessato a queste attività, o fosse anche solo incuriosito e volesse approfondirne la conoscenza sarà il benvenuto, in special modo se vorrà darci un aiuto nella gestione delle attività”.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.caichivasso.it

Commenti