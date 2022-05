L’associazione chivassese “Amici del Po” è sempre più attiva sul territorio. Dopo aver dato vita e portato avanti l’ambizioso progetto ambientalista per la valorizzazione dell’area parco del Sabiunè, che ha visto i volontari impegnati in una serie di attività per la rinaturalizzazione della sponda del fiume Po con impiego di specie autoctone, ora diventa protagonista di “Linea Blu”, il noto programma televisivo di divulgazione e sensibilizzazione della cultura dell’ambiente (mari, laghi e fiumi). “Linea Blu”, con la partecipazione degli “Amici del Po Chivasso”, sarà in onda su Raiuno sabato 21 maggio.