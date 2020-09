CHIVASSO. Gli Amici del Po e l’Aib tagliano gli alberi sradicati in secca sul fiume

Nella giornata di ieri, sabato 5 settembre, i volontari degli Amici del Po e dell’Aib Castagneto hanno tagliato gli alberi sradicati in secca nel Po.

“La nostra Associazione si propone di contribuire a riavvicinare i cittadini ad una fruizione consapevole e responsabile delle aree spondali e fluviali del Po nel tratto chivassese, caratterizzato dalla vicinanza al centro urbano, dalla presenza delle colline chivassesi e della presa del Canale Cavour – spiegano gli Amici del Po -. Nell’ambito delle nostre attività sono inoltre compresi temi come l’educazione ambientale, la promozione di studi storici sul rapporto tra le comunità locali ed il grande fiume ed interventi di pulizia dai rifiuti che purtroppo il fiume spesso trasporta verso valle”.

A Chivasso, nell’area a monte del ponte sul fiume Po la secca estiva e la presenza di una ampia area centrale di depositi di sabbia e limo hanno reso facilmente accessibili in queste settimane alcuni grandi pioppi sradicati da precedenti piene, che qualora rimessi in movimento da future piene potrebbero causare danni significativi a ponti od altri manufatti presenti più a valle.

“Come Associazione – affermano il Presidente Andrea Fluttero ed il vicepresidente Vinicio Milani -, ci siamo attivati per affrontare il problema ed a seguito di una valutazione con gli amici della squadra A.I.B di castagneto Po, appartenente all’area 411, abbiamo scartato l’opzione della rimozione degli alberi dall’alveo in quanto essendo troppo distanti dalle sponde, oltre 150 metri, sarebbe stato necessario dotarsi di attrezzature costose e difficilmente reperibili ed abbiamo optato per una soluzione semplice ed efficace che riduce il rischio di danni futuri causabili dagli alberi interi che dovessero mettersi in movimento con le prossime piene”.

I volontari dell’A.I.B. Antincendi boschivi di Castagneto Po, guidati da Valter Rorato, supportati dagli A,I,B, di Casalborgone coordinati dal Renato Allocco, (zona 911), trasportati nell’area centrale di secca con la barca dell’associazione, nel rispetto dei loro protocolli operativi, hanno provveduto a sezionare gli alberi in parti di dimensioni contenute, non oltre i 3 metri, lasciandoli in secca nella loro attuale posizione, in modo tale che in occasione di prossime piene questi possano riprendere il loro viaggio nella corrente, ma in dimensioni tali da non rappresentare più un rischio significativo per i manufatti situati nei tratti a valle.

“E’ un primo, piccolo ma significativo intervento concreto che l’associazione Amici del Po Chivasso promuove – conclude il Presidente Andrea Fluttero – con l’obiettivo di aumentare l’interesse dei cittadini e delle autorità competenti per questa magnifica area fluviale.”

