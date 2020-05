CHIVASSO. Gli agnolotti di Clara, una garanzia anche per il post rock-down

Agnolotti. E’ questa la parola d’ordine scelta da Clara Viano, titolare della storica trattoria “La Pace” di frazione Saronsella di San Sebastiano da Po, per la ripartenza. Gioca sul sicuro con quello che è il suo “piatto forte”, un classico della cucina piemontese interpretato con grande maestria che ha sempre richiamato frotte di buongustai, innamorati dei suoi piatti che hanno sempre parlato la lingua antica della tradizione culinaria regionale.

La trattoria “La Pace” è rimasta chiusa per due mesi. Nessuna strada alternativa, ha chiuso e basta. Per “la Clara” la sua trattoria è sempre stata più di un lavoro e più di una passione: è stata ed è la sua casa. Per questo nella sua voce c’è la delusione per queste settimane di “stop” forzato, senza le feste per le Comunioni, per le Cresime, senza i Compleanni, le feste di Leva e così via. Ma Clara non si lascia certo abbattere ed affronta la ripartenza: gli “habitues” le hanno sempre telefonato per chiedere quando si riapriva, facendo sentire la voglia di tutti per un ritorno alla normalità. E lei si è preparata per il primo servizio, il pranzo di sabato 23 maggio: guanti, mascherine, disinfettanti, meno della metà dei posti abituali (una percentuale che è una costante per tutti i ristoratori), i posti fuori pronti.

“Abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo affrontato tutte le spese – spiega -: per adesso non è arrivato nessun aiuto da nessuno. L’Ascom ha promesso le mascherine e aspettiamo. Come si affronta la ripartenza? Non saprei neppure io esprimere il mio stato d’animo, non so se ci sia più incertezza per quella che potrà essere la risposta dei clienti oppure se è la delusione per tutto quello che è accaduto e che ha significato per il lavoro o ancora se è un senso di sfiducia. Sicuramente sono stati importanti ed hanno fatto piacere i clienti abituali che sono rimasti vicini e sono rimasti in contatto. Adesso vediamo quanta voglia ci sarà davvero di tornare alla normalità”.

