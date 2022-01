CHIVASSO. Giorno della Memoria: una pietra d’inciampo per Arrigo Levi (GALLERIA FOTOGRAFICA)

CHIVASSO. In via Torino 59, dove sorgevano l’abitazione ed il suo negozio di tessuti, oggi è stata posta una pietra d’inciampo per ricordare il commerciante chivassese Arrigo Levi, tra gli ebrei deportati che non hanno fatto più ritorno dal campo di concentramento di Auschwitz.

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale e dalla sezione Boris Bradac dell’Anpi in occasione del Giorno della Memoria. Presenti alla cerimonia i nipoti di Levi, Stefania, Giorgio ed Ettore, e la vice presidente della Comunità Ebraica di Torino, Franca Mortara.

