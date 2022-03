Finalmente ci siamo. Sono stati mesi intensi, fatti di riunioni, sopralluoghi, formazione delle guide online e sul posto, il tutto vissuto con un unico obiettivo: dare il meglio in occasione dell’apertura straordinaria del complesso di presa del Canale Cavour a Chivasso il 26 e il 27 marzo, in occasione della XXX edizione delle Giornate FAI di Primavera 2022 a cura del Gruppo FAI Colline dal Po al Monferrato che fa capo alla Delegazione FAI di Torino.

Il Canale Cavour è il simbolo di un’opera di ingegneria idraulica ancora oggi unica nel suo genere, nonostante siano trascorsi ormai quasi 156 anni dalla sua inaugurazione (era il 12 aprile 1866), tanto che negli anni successivi alla sua apertura fu oggetto di studio da parte di delegazioni provenienti dall’estero, che arrivarono qui in Piemonte per carpirne i segreti della progettazione.

Il Canale Cavour, oltre ad essere il più grande canale di irrigazione della pianura padana occidentale è innanzitutto lo scrigno che contiene la storia dell’intreccio delle vite, l’epopea, degli uomini che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Si parte dal Conte Camillo Benso Conte di Cavour che intuì la potenzialità della ricaduta economica che la sua costruzione avrebbe potuto avere sul territorio bagnato dalle sue acque, passando dall’Agrimensore di Leri Cavour, Francesco Rossi, che per primo intuì la possibilità di realizzarlo e ne fornì un primo progetto, per arrivare all’Ingegnere idraulico, Carlo Noè, che ebbe il compito di riprogettarlo e di realizzarlo, senza assolutamente dimenticare i circa 14.000 Uomini e Donne, che, simultaneamente, lavorarono per quasi 3 anni lungo i quasi 83 chilometri del suo tracciato, usando soltanto la forza delle loro braccia, pale , picconi e carriole per portare a termine la maestosa opera.

A rendere possibile l’apertura di quella che fu la prima opera pubblica per l’agricoltura, realizzata dalla neonata Italia unita, il 26 e 27 marzo, hanno contribuito la Coutenza dei Canali Cavour, il C.P.F. Torassese, gli “Allievi Ciceroni” della 4D del Liceo Scientifico “Isaac Newton” di Chivasso, che hanno partecipato ad un PCTO sul Canale Cavour, la città di Chivasso e la C.R.I. – Comitato di Chivasso.

Le visite, a cura delle guide del Gruppo FAI Colline dal Po al Monferrato, della Coutenza dei Canali Cavour, del C.P.F. Torassese e degli allievi del Liceo Scientifico “Isaac Newton” di Chivasso, sono possibili prenotandosi sul sito nazionale del FAI.

