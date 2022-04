Giornata da ricordare quella di sabato 23 aprile per il “Club Scherma Chivasso”. Al palazzetto dello sport di Cavour sono andate in scena la terza prova di qualificazione regionale per il Gran Premio Giovanissimi e la Coppa Italia Regionale Assoluti.

In mattinata è stata la volta dei ragazzi Under 14, per l’ultima gara ufficiale in vista del Campionato Nazionale di Riccione. In gara ben 8 atleti del Club chivassese, che hanno ben figurato e compiuto l’ennesimo passo avanti sia dal punto di [...]



