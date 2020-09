CHIVASSO. Gino Torchio ha presentato il suo ultimo libro “Generazione Covid”

Venerdì scorso, alle ore 20.30, il dottor Gino Angelo Torchio ha presentato, presso il caffè/pasticceria “Bonfante”, la sua ultima opera letteraria dal titolo “Generazione Covid”. La presentazione si è tenuta all’esterno del locale, nel rispetto delle norme preventive anti Coronavirus.

Si tratta di un testo composto durante il periodo di lockdown, con l’intento di svolgere un servizio di pubblica utilità. Un libro rivolto in particolare alle giovani generazioni, quelle dei ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori. Giovani che si sono trovati per la prima volta di fronte a una pandemia, come la maggior parte di noi d’altra parte, dato che l’ultima risale a un centinaio di anni fa… la Spagnola, per intenderci. Un evento spiazzante per chiunque. E’ un libro scritto in maniera semplice, ideato come se fosse una raccolta di lezioni a distanza fra un professore di storia e filosofia del liceo e un gruppo di studenti. Torchio spiega il motivo del contenimento e in cosa questo consiste, arricchendo il tutto con riferimenti storici. “Nella mia opera ci sono nozioni di storia non facilmente trovabili nei libri di testo e si tratta di riferimenti ad altre pandemie, come il colera ad esempio, e al loro contenimento negli anni addietro, quando non c’era un farmaco per la cura. Vengono sottolineate le analogie fra il Covid e altre vecchie patologie e il modo in cui queste sono state affrontate nel tempo… questa è la base dell’opera, non si tratta di racconti di storia – spiega –. Ovviamente parlo anche dell’importanza e del perchè attenersi alle regole date e quindi all’indossare la mascherina, al rispetto della distanza di sicurezza, della quarantena e quant’altro”.

Il libro è nato anche grazie alla collaborazione con il professor Adriano Pasteris e a breve sarà possibile trovarlo in vendita presso la libreria Mondadori di Chivasso.

