Chivasso. “Generazione Covid”: il nuovo libro di Gino Torchio

Gino Angelo Torchio, conosciutissimo medico di base e pneumologo chivassese ora in pensione, ha scritto il suo nuovo libro. Un’opera nata durante il periodo di lockdown con l’intento di svolgere un servizio di pubblica utilità. Il titolo è “Generazione Covid”. Parla da solo.

“Ho scritto questo testo principalmente per i ragazzi delle scuole medie e superiori – comincia a spiegare -. Ho deciso di farlo quando mi sono reso conto di quanto questa pandemia avesse spiazzato tutti, dato che non ne vivevamo una da un centinaio di anni, dai tempi della ‘Spagnola’, e ho pensato fosse meglio dare delucidazioni al riguardo alle nuove generazioni, in particolare. E’ un libro scritto in maniera semplice, dove spiego il motivo del contenimento e in cosa questo consiste. Il testo è ideato come se fosse una raccolta di lezioni a distanza fra un professore di storia e filosofia del liceo e un gruppo di studenti. L’ho scritto a metà marzo/inizio aprile, in quei giorni tutti parlavano della peste e si collegavano alle storiche pagine del Boccaccio e del Manzoni… io ho optato per qualcosa di diverso, per non essere ripetitivo. Nella mia opera ci sono nozioni di storia non facilmente trovabili nei libri di testo e si tratta di riferimenti ad altre pandemie, come il colera ad esempio, e al loro contenimento negli anni addietro, quando non c’era un farmaco per la cura – spiega ancora -. Ovviamente parlo anche dell’importanza e del perchè attenersi alle regole date e quindi all’indossare la mascherina, al rispetto della distanza di sicurezza, della quarantena e quant’altro”.

“Generazione Covid” nasce dalla collaborazione con il professor Adriano Pasteris. Lui e il dottor Torchio A breve sarà possibile acquistare il libro presso la libreria “Mondadori” di Chivasso.inizialmente avevano scritto sul nostro giornale delle “pillole” di storia relative a passate pandemie. Si trattava, però, giusto di accenni a fatti circoscritti al Canavese e al Chivassese. Da lì è nata l’idea di una discussione più ampia ed è così nato questo libro. E’ molto interessante vedere sottolineate le analogie fra il Covid e altre vecchie patologie e il modo in cui queste sono state affrontate e contenute nel tempo, è questa infatti la base dell’opera, non si tratta di racconti di storia.

Venerdì 4 settembre, alle ore 20.30, “Generazione Covid” verrà presentato, all’aperto, presso il ceffè/pasticceria “Bonfante” di via Torino 29. Il tutto nel rispetto dei protocolli anti Coronavirus.

Commenti