CHIVASSO. Gelmini, Cirio, Porchietto e Giacometto in città per l’automotive. Castello: “Diventiamo capitale dell’elettrico!”.

Investimenti, incentivi per la rottamazione e misure fiscali per rilanciare una filiera produttiva che rappresenta il 10% del Pil.

E’ questo il piano che Forza Italia ha per il rilancio del settore dell’auto nel nostro Paese e che è stato presentato, questa mattina, in conferenza stampa a Chivasso, nell’azienda Baomarc, dagli onorevoli Mariastella Gelmini, Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, alla presenza del governatore regionale Alberto Cirio e del sindaco Claudio Castello.

“In assenza di interventi mirati, vi è il serio rischio che il mercato auto 2020 si chiuda con 500mila o addirittura 600mila unità in meno rispetto all’anno precedente, lasciando sul campo quasi 1 punto percentuale di Pil, senza parlare del mancato rinnovo del parco circolante costituito per il 32,5% da auto ante-Euro 4 e per il 57% da vetture con oltre 10 anni di anzianità – hanno spiegato i parlamentari azzurri -. La vera partita per l’automotive italiano sarà giocata sulla velocità con cui saremo in grado di recuperare il terreno perso in questi ultimi anni”.

Il piano “Proposte per una nuova politica industriale e fiscale dell’automotive” varato da Forza Italia prevede, tra le altre cose, “un forte aumento dei fondi per la rottamazione dei veicoli, l’allineamento della fiscalità delle auto aziendali ai principali Paesi europei, misure per favorire un percorso di sostituzione, con appositi incentivi e strumenti di sostegno nei confronti dei soggetti economicamente più deboli, di tutto il parco automobilistico inquinante presente in Italia e ‘un’auto per la famiglia’ da trattare fiscalmente come fosse una prima casa, prevedendo anche la detraibilità degli interessi in caso di acquisto con un finanziamento”.

Un piano da un miliardo di euro, in cui la Regione Piemonte si candida per essere “la sede delle fabbriche delle batterie delle auto elettriche”, come ha fatto sapere il governatore Cirio.

Mentre Castello ha proposto Chivasso, con il suo Consorzio Pi.Chi. nato sulle ceneri dell’ex Lancia, come capitale dell’automotive per la produzione delle auto elettriche italiane.

Andrea Mazzesi, CEO di Baomarc, padrone di casa e vicepresidente del Consorzio PiChi si è detto “lieto della importante visita istituzionale che ho ricevuto. Per me è cruciale parlare con il presidente della Regione Cirio ed il Sindaco di Chivasso Castello, oltre agli onorevoli Gelmini, Porchietto e Giacometto. È di cruciale importanza che si comprenda che il mondo automotive ha ancora molto da dire in Italia. Abbiamo tante eccellenze. Baomarc è una di queste, ma nel Paese ne abbiamo molte che adeguatamente supportate con appropriate politiche di supporto possono accompagnare la transizione verso la mobilità de futuro, sostenibile e responsabile”.

