CHIVASSO. Gavazza: “Giù le mani dal treno”

“La strada ferrata è l’ultimo baluardo dello Stato che dà un segnale di presenza sul territorio”. Così esordisce il Consigliere Regionale Gianluca Gavazza in relazione al progetto di realizzazione della pista ciclabile in sostituzione alla linea ferroviaria Chivasso – Asti. “Sì alla pista ciclabile – sottolinea il Consigliere della Lega – ma affiancata ai binari sui quali possa viaggiare una metropolitana leggera in grado di garantire un servizio efficiente ed ecologico per chi si sposta tra i comuni disposti lungo la strada provinciale 590 e Chivasso”. La linea ferroviaria Chivasso-Asti, è stata sospesa dal settembre 2011 e mai più riattivata. Supportato anche dal Consigliere Regionale Mauro Fava, presidente della II commissione trasporti in consiglio regionale, i rappresentanti del territorio in Regione mostrano perplessità alla sostituzione integrale della linea con una pista esclusivamente dedicata a biciclette e monopattini: “Non dobbiamo dimenticare gli investimenti che sono stati fatti per ripristinare la linea dopo L’alluvione del ‘94 – ha sottolineato il consigliere Fava – come non possiamo negare l’esistenza di una struttura già esistente che va resa più moderna e fruibile da chi per lavoro o studio o per turismo si sposta da Chivasso a Brozolo verso l’astigiano”.

Una situazione che a breve potrebbe essere ridiscussa anche nelle sedi preposte: “Il buon piemontese – conclude Gavazza – non barattera’ mai il salame per il pane, ma si adopera per ottenere il pane e salame ...”

Commenti