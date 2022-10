Domenica 16 ottobre si è tenuta una gara di Calisthenincs organizzata dal team “Calicontest”.

Location dell’evento è stata la palestra “Accademia Arti Marziali” di via Felice Ajma 10.

“Si sono sfidati circa 40 atleti di diverse categorie ed è stato davvero emozionante e stimolante vedere ragazzi giovani e meno giovani competere in modo sano e dare il loro massimo” spiegano gli organizzatori, nelle persone di Francesco Macaluso, Cristian Santero, Andrea Vettori, Alessio Oggerino e Massimo Inzillo.

Il Calisthenics è una disciplina sportiva che si pratica a corpo libero, e con l’utilizzo di alcuni attrezzi, tra cui parallele, anelli e sbarra. Il desiderio di questo gruppo di sportivi ed appassionati è che questa disciplina cresca il più possibile e che sia accessibile a tutti.

“Dal 2023 partiranno le prime gare a livello regionale, e i vincitori delle varie categorie si sfideranno in un campionato nazionale. Questo perché vogliamo che il Calisthenics diventi uno sport a tutti gli effetti, e tutti possano competere, con categorie suddivise in base al livello e all’età. Questo è il nostro sogno, e stiamo combattendo per realizzarlo – spiegano all’unisono gli organizzatori dell’evento -. Ci teniamo a fare un ringraziamento a chi ci supporta e quindi ai nostri due sponsor: ‘Training Passion’ che produce attrezzature sportive dedicate al Calisthenics, e non solo, e che ha sede a Crescentino in via Bossi 18, e la farmacia ‘Gusberti’ di Volpiano, situata in via Trento 35”.

Questa giornata è consistita in una serie di gare a tutti gli effetti e di conseguenza ciascuna ha avuto il suo vincitore: Leczychi Milosz per la gara skills principianti, Stefano Gallo per la gara skills intermedi, Arianna Cimma per la gara skills femminile, Mirko Latino per la gara skills avanzati e Marco Terrasi per la gara endurance avanzati.

Uno sport appassionante il Calisthenics, che sicuramente catturerà l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone.

