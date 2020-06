CHIVASSO. Furti e danneggiamenti in Duomo, arrestato un senzatetto

Un senzatetto ha forzato la porta sul retro del Duomo di Santa Maria Collegiata e ha danneggiato un quadro e ha messo sottosopra i contenuti dei cassetti e ha rubato 4 calici in oro, i paramenti sacri e le candele. E’ successo lunedì pomeriggio. Un passante ha visto l’uomo sfondare la porta del retro della chiesa e ha chiamato il 112. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il ladro e di recuperare la refurtiva. Si tratta di un italiano di 34 anni, senza fissa dimora, che è stato arrestato per furto e danneggiamento. L’uomo è recidivo, perché la settimana scorsa era già stato fermato fuori dal Duomo e denunciato per aver danneggiato alcuni arredi.

