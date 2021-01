CHIVASSO. Furgone in fiamme in via Ivrea

Furgone in fiamme, questa sera verso le 18,30, in via Ivrea a Chivasso, nei pressi del parcheggio di via Ceresa.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. A prestare soccorso c’erano anche i Carabinieri della locale stazione.

