“L’Officina – Padel Club”: 100% padel.

“L’Officina – Padel Club” SSD è nata nel 2020 ed è sita in via San Secondo 79, a Chivasso, in frazione Mosche per l’esattezza.

E’ un centro esclusivamente dedicato al padel. La struttura è composta da un capannone contente due campi da padel doppi indoor e da un campo singolo anch’esso indoor. Quest’ultimo è il fiore all’occhiello della SSD, infatti la struttura è una delle poche a possederlo. Ciò comporta diversi vantaggi per gli utenti, poichè non vi è necessariamente bisogno di giocare in quattro e di dover, quindi, trovare più compagni per la partita. Ci si può divertire giocando anche solo in due.

Questo è uno sport che piace a tutti e che è adatto ad ogni fascia di età: giovani e meno giovani. Per divertirsi non serve essere degli esperti giocatori, è molto più semplice del tennis e chi lo prova ne rimane entusiasta.

Si può andare al centro per fare la partita fra amici, prendere lezioni con il maestro federale e viene anche offerta, a chi vuole, la possibilità di partecipare ai tornei amatoriali maschili, femminili e misti e questo aumenta molto la competizione fra i giocatori ed anche la voglia di migliorarsi.

Per chi è alle prime armi e per chi, in generale, non le possiede, “L’Officina – Padel Club” offre l’affitto di racchette e palline.

La struttura ha adibito delle aree a spogliatoi interni, divisi per maschi e femmine, contenenti anche le docce, ed è dotata di area relax per poter fare quattro chiacchiere, rilassarsi, mangiare qualche snack oppure bere un bibita fresca o una bevanda calda. Sono poi presenti un ampio parcheggio esterno ed anche una zona di posteggio interna.

“L’Officina – Padel Club” è aperta 7 giorni su 7: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 24.00, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.

Per prenotare i campi si può telefonare al 3356952190 (Emanuela) o allo 0119195204, oppure si può utilizzare l’app Playtomic; si gioca solo su prenotazione. Per riservarsi le lezioni con il maestro federale si deve, invece, esclusivamente telefonare.

INFO: “L’Officina – Padel Club”; indirizzo: via san Secondo 79, Chivasso – fraz. Mosche; telefono: 3356952190 (Emanuela) – 0119195204; e-mail: officinapadelclub@gmail.com ; Facebook: “L’Officina – Padel Club”; Instagram: “officinapadelclub”

