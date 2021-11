CHIVASSO. Il tam tam corre veloce sui social network. “Basta uccisioni di cinghiali. E altri legittimi abitanti di terre e boschi”. Questo il tema del flash mob organizzato per questo pomeriggio, sabato 20 novembre, dalle 15 in piazza della Repubblica a Chivasso. L’invito corre su facebook, dove è stato creato l’evento e dove si invita i chivassesi a partecipare.

“Martedì 16 novembre un cinghiale è stato ucciso in pieno centro a Chivasso – si legge nell’invito a partecipare -. La sua colpa? Quella di aggirarsi in un centro abitato. Siamo stanche di questa caccia al [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)