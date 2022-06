Ultimo atto per il “Club Scherma Chivasso”. Un’annata di vittorie e di ottimi posizionamenti è volta al suo termine.

Domenica 12 giugno, a Courmayeur, è andata in scena la finale Master, dopo una stagione che ha visto protagonisti gli atleti chivassesi Tommaso Benedetto (1984) e Piero Francesco Cara (1987) in giro per l’Italia a guadagnarsi la qualificazione per la finale in Valle d’Aosta.