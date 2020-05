CHIVASSO. Filippo Rotolo di Pesci Vivi: “Avevamo voglia di ripartire”

Si ricomincia certi dell’affetto della clientela, che anche in questo periodo di lockdown, non ha mai mancato di fare sentire la propria vicinanza e soprattutto aveva tanta voglia di ritornare a gustare i piatti di pesce preparati da Dorica e Filippo Rotolo, titolari del ristorante “Pesci Vivi” di corso Galileo Ferraris.

“Abbiamo chiuso il ristorante giovedì 12 marzo, ma oramai già da una settimana il lavoro era pochissimo – raccontano alla vigilia della ripartenza -. C’era già tanta paura per la circolazione del virus”. Chiusi per oltre due mesi, adesso Dorica e Filippo riaprono, con tanta voglia di incontrare gli avventori affezionati e di proporre qualche novità. “Abbiamo chiuso senza proporre servizi come il delivery, perché comunque con i piatti di pesce non è così semplice – spiega Filippo -, ma adesso torniamo proponendo il ‘take away’, un servizio possibile anche attraverso la tecnologia: infatti, basta memorizzare il numero di telefono in rubrica (392.9127716), visualizzare tramite whatsapp il menù e prenotare i piatti da asporto”.

Alla riapertura, sabato 23 maggio, c’erano già diverse prenotazioni e i clienti hanno trovato un locale in linea con tutte le norme di sicurezza: distanziamento dei tavoli, ambienti sanificati, niente aria condizionata, ma finestre aperte con zanzariere per il ricircolo dell’aria, plexiglass alla cassa, niente menù cartaceo, ma piatti visionabili attraverso il telefono e tutto quanto è richiesto. Ma quanto è costato lo “stop” forzato? L’affitto del locale, ma anche i lavori per l’adeguamento alle nuove norme dell’emergenza sanitaria, che Filippo ha cercato di abbattere facendo da sé gli interventi.

Lo stato d’animo alla riapertura? “Ci aspettiamo sicuramente un calo del lavoro – hanno detto Dorica e Filippo -, perché le persone sono impaurite e ci sarà anche un problema economico. Ma siamo fiduciosi, perché in queste settimane di chiusura abbiamo sentito la vicinanza dei nostri clienti abituali, che avevano voglia di ripartire con noi”.

