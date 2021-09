Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Mi è giunta notizia che, in questi primi giorni di scuola, alcuni docenti stiano facendo un sondaggio su chi, tra i loro studenti, sia vaccinato e chi no. Scatteranno denunce? In qualità di genitore, la mia sicuramente scatterebbe. Per quale motivo? Semplice: è vietato! E’ una palese violazione della privacy, in particolare nei confronti di minori, che sono super tutelati dalla nostra Costituzione.

Immaginate se chiedessero a vostro figlio: ti droghi? Sei ancora vergine? Sei gay? [...]