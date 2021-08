Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Ritorna la patronale del Beato Angelo Carletti a Chivasso. Organizzata dalla Pro loco “L’Agricola” in collaborazione con il Comune, si svolgerà con una formula lievemente rivista proprio per consentire il rispetto delle normative vigenti anti-Covid 19.

La novità principale che salta all’occhio leggendo il programma è certamente lo “slittamento” della serata dei “Borghi in Piazza” dal mercoledì della fiera al sabato successivo: le specialità dei borghi e delle frazioni non verranno più assaporate nella centralissima via Torino, ma all’interno del foro Boario, con ingressi contigentati su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ecco il programma dell’edizione 2021 del Beato Angelo Carletti, la prima “quasi normale” dopo la pandemia.

Domenica 22 agosto, dalle ore 11.15., nel Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta, Solenne Celebrazione Eucaristica in onore del Beato Angelo Carletti: presiede la celebrazione liturgica Don Davide Smiderle, prevosto della Collegiata di Santa Maria Assunta.

Martedì 24 agosto, dalle ore 18, a Palazzo Einaudi inaugurazione della mostra fotografica “Testimone di un’epoca” di Leonarda Mescia Fatibene, fotografa a Chivasso dal 1972 al 2001. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 19 settembre, il mercoledì dalle 10 alle 12, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Mercoledì 25 agosto, dalle 8 alle 17, al Parco Mauriziano, si terrà la consueta “Fiera regionale del Beato Angelo Carletti”. Alle 21, nel Cortile di Palazzo Santa Chiara, spettacolo musicale “Le Mondine” con le “Canzoni della nostra terra…”: l’ingresso è gratuito, sarà presente servizio bar durante lo spettacolo.

Giovedì 26 agosto, dalle 21, nel cortile di Palazzo Santa Chiara, “Fantasia Danzante”: spettacolo all’insegna della musica latino americana a cura di Dance Abc Dance, direzione di Lauria Ullio (ingresso gratuito). E’ presente il servizio bar durante lo spettacolo.

Venerdì 27 agosto, dalle 21, nel Cortile di Palazzo Santa Chiara “Explosion Band” con “Energy Disco Show” con tanto coinvolgimento (ingresso gratuito, presente il servizio bar durante lo spettacolo).

Sabato 28 agosto, dalle 20, al Foro Boario (lungo piazza d’Armi) “Borghi in Piazza 2021”, serata gastronomica in compagnia dei borghi, delle frazioni e delle associazioni chivassesi. E’ obbligatoria la prenotazione, a partire da lunedì 23 agosto e fino a venerdì 27 agosto al numero 328-4447042, sino ad esaurimento posti. Intrattenimento musicale a cura di “Dj Delirio”: in caso di maltempo l’evento avrà luogo domenica 29 agosto con le stesse modalità.

Domenica 29 agosto, al Parco del Bricel, si terrà la prima edizioen della “Festa sul Po del Beat’Angelo”. Ricco il programma della giornata, con dalle 9.30 la camminata non competitiva, i giri, le merende sinoire e gli aperitivi in barca sul Po, le visite guidate al Canale Cavour e i giochi.

Domenica 12 settembre, dalle ore 21, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, “Bande sotto le stelle”: concerto bandistico con le filarmoniche chivassesi. L’ingresso è gratuito.

