CHIVASSO. Fiaccolata per don Gianpiero a Castelrosso

Fiaccolata per don Gianpiero a Castelrosso. In duecento hanno sfilato ieri sera per le vie della frazione dietro lo striscione #noistiamocondonGianpiero.

La comunità castelrossese ha voluto così far sentire la sua vicinanza al sacerdote che ha rassegnato le dimissioni dalla parrocchia dopo il lungo tira e molla con il Vescovo Monsignor Edoardo Cerrato, tira e molla culminato, prima delle dimissioni, con la nomina di don Davide Smiderle, parroco del Duomo, ad amministratore parrocchiale della Chiesa di Castelrosso.

Quella di domenica scorsa è stata l’ultima messa di don Gianpiero nella Parrocchia dei santi Giovanni Battista e Rocco: nei giorni precedenti, infatti, con una lettera, ha dato le dimissioni mantenendo la guida della Parrocchia della Madonna del Santo Rosario a Chivasso, nel quartiere Coppina, e della Cappellania dei Torassi.

Il momento più carico di emozione è stato certamente quello dell’omelia, durante la quale don Gianpiero ha pronunciato accorate parole di commiato dai castelrossesi, cercando di tracciare una cronistoria degli avvenimenti che hanno portato a questi giorni tumultuosi: “Nel febbraio 2019 – dice don Gianpiero –, chiesi alla Curia diocesana di essere aiutato nella sempre più problematica gestione della Casa della Franternità. Non pensavo si rivoltassero contro la mia persona e il mio operato, tanto da dover essere commissariato e ancor più esautorato delle mie funzioni amministrative di Parroco, togliendomi improvvisamente, in una notte di agosto, senza appello e senza giustificazione, la titolarità e la legale rappresentanza civile e giuridica di questa Parrocchia e quindi del suo patrimonio, dei suoi conti bancari. Mi sono sentito trattato come fossi stato un ladro, un disonesto amministratore, Dio sa, vede, giudica e vede ogni cosa e pertanto a Lui mi sono affidato in questi giorni, con la certezza che quanto ho fatto in questi sei anni trascorsi con voi, è sempre stato improntato alla massima correttezza, trasparenza, onestà e condivisione”.

Intanto, sul sagrato della chiesa, in poco più di due ore sono state raccolte oltre cinquecento firme e, ieri sera, in duecento hanno sfilato per il don.

