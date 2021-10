Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO “Festa del commercio? Ma di quale festa state parlando? Questi qui ci stanno facendo concorrenza….Vendono anche cancelleria!”. Così alcuni commercianti del centro storico chivassese, questa mattina, di fronte all’ennesimo sfilata di bancarelle in via Torino. “Il problema – dicono – è che vendono le stesse cose che vendiamo noi…”. Dello stesso avviso un po’ più in là, nelle vie e nelle piazze del tradizionale mercato del sabato.

E dire, che almeno nelle premesse, trattandosi di una “festa del commercio” i commercianti dovrebbero essere “contenti”. Ad organizzare la manifestazione un’agenzia di Crema, la “Cinzia Miraglio“, con il patrocinio del Comune e la “collaborazione” di Confesercenti. Insomma un’iniziativa privata a tutti gli effetti.

Tra chi si appresta a presentare formale protesta anche il consigliere regionale della Lega Gianluca Gavazza.

“Queste iniziative non fanno bene alle nostre città… – commenta amaro – Lo dico da politico e da commerciante quale sono anche io. Queste feste devono puntare sui commercianti locali… Serve il loro coinvolgimento se vogliamo che i nostri centri storici non si svuotino. Così non ha alcun senso. Foraggiano agenzie private e facciamo far business a chi non è del territorio…”

