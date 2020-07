CHIVASSO. Ferrovie: progetti su Aosta-Chivasso pronti nel 2021

Nel mese di settembre inizierà l’elaborazione del progetto di fattibilità per gli interventi di velocizzazione della linea ferroviaria Aosta-Chivasso, che dovrebbe concludersi per febbraio 2021, e del progetto definitivo di elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea, che invece sarà completato nel secondo semestre 2021.

Lo comunica l’assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, che ha incontrato i dirigenti nazionali e territoriali di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) per fare il punto sugli investimenti previsti per l’ammodernamento, velocizzazione ed elettrificazione della linea. Come si legge in una nota “l’azienda si è impegnata ad iniziare una serie di lavori nelle stazioni, allo scopo di poter garantire la disponibilità, per il mese di dicembre, dei locali delle biglietterie valdostane”.

Inoltre “va mantenuta l’attenzione anche sulla linea Aosta-Pré Saint Didier, sia attraverso adeguati interventi di manutenzione per evitare il degrado dei binari e delle stazioni, sia con lo stanziamento dei fondi per gli interventi necessari per la riapertura della linea, per la quale nel nuovo contratto di servizio sono previste 6 coppie di treni al giorno”. A settembre è previsto un nuovo incontro per il mese di settembre, in modo da seguire l’avanzamento delle diverse attività.

