CHIVASSO. Fatibene (occhiali Chivasso) si racconta

CHIVASSO. Mario Fatibene (occhiali Chivasso) si racconta: “Vado a teatro ogni volta che posso, ma la politica…”.

“Professional Optometry” (occhiali Chivasso), rivista leader del settore oftalmico e optometrico in Italia, qualche hanno fa lo ha scelto per una delle sue coverstory. E lo ha fatto perché Mario Fatibene è sinonimo non solo di ottica, ma anche di cultura, politica e sport.

Una personalità multisfaccettata, la sua, quella di una persona che ha molteplici interessi e che si appassiona a quello che fa e che gli piace. Mario Fatibene (occhiali) nasce il 5 marzo 1966 a Chivasso, da famiglia pugliese. Frequenta la scuola elementare presso un collegio di suore a Vische, la scuola media a Chivasso e si diploma come geometra a Torino.

Fatibene Occhiali

Durante gli ultimi anni delle superiori si appassiona al mondo dell’ottica e così, successivamente, studia ottica e optometria a Vinci, in provincia di Firenze, in una delle migliori scuole di allora. Dopo tre anni consegue il diploma universitario in ottica e optometria.

I suoi genitori avevano, dal 1972, un negozio di fotografia a Chivasso e Fatibene nel 1989 comincia a lavorarci dentro, trasformandolo, fino a farlo arrivare a diventare ciò che è oggi e cioè “Ottica Fatibene”, un notissimo negozio di ottica della nostra città che per 99 cento si occupa di ottica, appunto, e solo più per l’1 cento di fotografia.

Ma non c’è solo il lavoro nella vita di Mario. “Da giovanissimo creo un’ associazione che promuove il commercio e l’aggregazione giovanile, l’ ‘AGE’ (Associazione Giovani Esercenti) e da lì entro in ‘Ascom’ (Associazione Commercianti) e divento Presidente dei Giovani Imprenditori della Confcommercio a livello regionale e Vice Presidente a livello nazionale” ci dice. A Mario Fatibene viene proposto di entrare in politica e, nel 1994, si candida per la prima volta in Consiglio Provinciale appoggiando Antonino Saitta.

Nel 2006 si candida in Consiglio Comunale a Chivasso e viene eletto come consigliere di opposizione. E’ anche stato Segretario cittadino dei Democratici di Sinistra e, dopo vari congressi, li ha guidati alla fusione con la Margherita, per la nascita del Partito Democratico.

Fatibene politica

Fatibene si ricandida in Consiglio comunale nel 2011 e stavolta viene eletto consigliere di maggioranza. Nel 2012 si presenta di nuovo a sostegno della candidatura di Libero Ciuffreda, con la Lista Civica “Liberamente per Chivasso”. Primo escluso, poi richiamato, ma è lui a rinunciare alla carica.

“Ho deciso di lasciare la politica, seppur piacendomi molto, perché già da un anno era subentrato l’impegno con la ‘Fondazione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale’ – si racconta Fatibene -. La nomina è stata fatta dal Presidente Saitta nel 2010 e dopo 3 anni è stata riconfermata dal Presidente Chiamparino. Una nomina prima provinciale e diventata poi regionale, dopo l’abolizione delle Province. Questo teatro è il secondo in Italia dopo il “Piccolo” di Milano.

Sono in Consiglio di Amministrazione e mi occupo di bilanci e budget. Attualmente il Presidente dello ‘Stabile’ è Lamberto Vallarino Gancia, il Direttore Artistico Valerio Binasco e il Direttore Filippo Fonsatti. Ho da sempre una grande passione per il teatro, ci sono sempre andato, ho portato con me i miei figli e con loro sono anche andato 2 volte al Festival di Avignone. In questi anni ne ho viste davvero di tutti i colori artisticamente parlando.

Mi hanno soprannominato ‘Cintura Nera dei Consiglieri’, perché sono quello che vede più spettacoli. Questo mi ha permesso di farmi una certa esperienza e di conoscere tanti artisti. E’ l’esperienza che mi ha dato più soddisfazione di tutte. Il teatro mi ha aperto una visione diversa delle cose, sul come le percepisco e su come affronto la vita ora”.

Fatibene sport

Mario Fatibene ha anche un grande amore per lo sport, per il mare e per la montagna. Passioni che ha fin da piccolo. “Ho partecipato per 2 volte alla ‘Maratona di New York’, a quella di Honolulu, di Parigi, di Praga e a varie maratone italiane. Nel 2003 ho affrontato la ‘Marathon des Sables’, una maratona di autosufficienza nel deserto lunga 243 km.

Ho scalato diversi ‘4000’ come il Cervino e il Monterosa e nel 2008 ho scalato da solo il Kilimangiaro ( 5895 m) in 4 giorni” ci racconta.

“Adoro anche viaggiare e l’ultimo viaggio che mi ha davvero appassionato è stato in Israele, a Tel Aviv. Altro viaggio bellissimo l’ho fatto in Cina, 2 anni fa, come parte dello staff del ‘Teatro Stabile’.

Abbiamo portato in scena uno spettacolo di Shakespeare intitolato ‘As you like it’ . Fra le mie passioni non posso dimenticare quella per la Juve, di cui sono tifosissimo” aggiunge ancora.

Nel 2014 viene eletto Presidente del “Rotary Club Chivasso” e oggi ne è attualmente socio. Nello specifico è Sovrintendente alla Chiesa degli Angeli e membro della “Fondazione Rotariana”.

Fatibene famiglia

Mario Fatibene è anche padre e marito. E’ sposato con Silvia e insieme hanno due figli: Camilla, che studia al liceo linguistico, e Andrea che frequenta il terzo anno di Filosofia. Il 2 ottobre scorso la famiglia ha subito una grossa perdita, è infatti venuto a mancare il padre, Pietro Fatibene.

Insieme alla madre Leonarda Mescia sono sempre stati fianco a fianco nel negozio di famiglia. “La sua perdita ha lasciato un enorme vuoto. Mio padre era un grande punto di riferimento per me, per le mie scelte di vita e professionali” ci confessa Mario Fatibene.

“Cosa farò in futuro – conclude – ? Nel futuro mi piacerebbe continuare sia a correre che a lanciarmi in nuove avventure a contatto con la natura. Ma soprattutto desidero restare nel mondo della cultura. La politica continuo a seguirla attentamente e non è detto che un giorno non torni a farla attivamente…”. Un messaggio ai chivassesi. E non…

