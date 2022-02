CHIVASSO. 23 febbraio 1972 – 23 febbraio 2022. Cinquant’anni volati in un lampo. E’ una data storica quella di domani, mercoledì, per la famiglia Fatibene. Una data da celebrare, come si confà a chi taglia il traguardo del mezzo secolo di vita.

Il 23 febbraio 1972, infatti, Leonarda Mescia Fatibene, “Leo” per tutti i chivassesi, apriva in via Torino 65 il negozio di fotografia che sarebbe poi diventato, con il passare del tempo, le nuore regole del mercato e l’ingresso nell’attività del figlio Mario, l’ottica Fatibene.