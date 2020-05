CHIVASSO. Fase 2 della scuola: io, insegnante, ho le idee un po’ confuse

Due pillole scolastiche, anti corona virus. La Ministra, prima di Pasqua: “Quest’anno tutti promossi!”: accensione di ceri votivi, virtuali, da parte degli studenti e rabbia di molti insegnanti che, per vendicare lo smacco, con l’aiuto di patronati nati per l’occasione, iniziano a compilare tonnellate di moduli per l’inserimento nelle graduatorie degli Avengers. La Ministra, a metà maggio: “Si può bocciare lo studente troppo carente!”. Studenti impanicati, tipo visitatori del Jurassic Park inseguiti da un T-Rex, ed insegnanti che pubblicano foto profilo con Clint Eastwood vestito da cowboy.

Dunque? Dunque, da insegnante, ho le idee confuse e devo dire che la Ministra ha contribuito non poco. Comprendo l’idea di ammettere all’anno successivo studenti con carenze da colmare, magari attraverso corsi di recupero dedicati, ma bocciare sarà un bel problema.

Vi saranno casi eclatanti, ma, in generale, chi se la sente di fermare ragazzi seguiti attraverso una didattica che, inevitabilmente, ha tenuto lontano dalle lezioni tantissimi studenti, per i motivi più disparati, e non sempre esclusivamente imputabili alla loro cattiva volontà?

Soprattutto in un Paese che, più che sul lavoro, fonda sui ricorsi in tribunale, perorati da schiere di intrepidi Azzeccagarbugli. Tanti auguri ai Dirigenti Scolastici… Seconda pillola: le scuole devono riaprire! Giusto, ci mancherebbe. Allora, se pensiamo che il Covid 19 non sia solo una tragica invenzione complottista, ma un virus dagli effetti potenzialmente letali, e che dunque si debbano evitare gli assembramenti di studenti, non ci sono tante strade.

O pochi alunni in classe con più turni, o pochi alunni in classe con didattica a distanza per chi è a casa. No, non vanno bene…

Fiumi di parole demagogiche, vortici di aria fritta, sproloqui di migliaia di esperti pedagogisti, a suo tempo già eccelsi virologi, poi illuminati politici, poi magistrali economisti, poi insigni studiosi di affari esteri e di chissà quali altre cose ancora.

Seriamente, certo che entrambe le prospettive fanno acqua, e necessitano di interventi economici di sostegno a vari livelli, ma quale altra alternativa è oggettivamente percorribile in tempi brevi?

Sui social sono apparse le prime foto dei bambini francesi rientrati a scuola, in cortile durante l’intervallo, ognuno costretto a stare all’interno di un quadrato tracciato a terra, col gesso, distante dagli altri. E tutti indignati!

Ma che cosa ci aspettavamo? Che cosa vogliamo, di concretamente possibile?

È fin troppo chiaro che paghiamo ataviche politiche dissennate, fatte di tagli, di risparmi forzati, di svilenti scelte nei confronti della professione docente.

Certo, auspichiamo un cambio di rotta radicale, che ponga l’istruzione tra le priorità di investimento, sempre, da parte di qualsiasi governo.

Ma oggi, a metà Maggio 2020, quarto mese dell’era Covid, che cosa si può veramente fare prima di settembre, oltre che imprecare o ripetere: “io l’avevo detto”? Si possono realizzare nuove scuole? E con quali soldi? Si possono ridurre le classi a pochi alunni? E dove li mettiamo tutti? Si possono assumere schiere di aspiranti docenti?

E chi verifica la loro professionalità? Insistere su questo tasto, è come immaginare il comandante del Titanic intento a dissertare sulla consistenza degli iceberg, anziché aiutare i passeggeri a salire sulle scialuppe. E, intanto, l’orchestrina della politica continua a suonare…

Commenti